L'Inter e il Chievo Verona stanno definendo in questi minuti l'arrivo dal Brasile del portiere classe 2000 del Cruzeiro Gabriel Brazao, attualmente impegnato al Sudamericano Under 20 con la nazionale verde-oro. Il presidente del club veneto Campedelli e il suo direttore sportivo Romairone hanno raggiunto la sede nerazzurra di Corso Vittorio Emanuele per discutere del sempre più probabile prestito dell'estremo difensore sudamericano alla corte di Mimmo Di Carlo, una volta che l'Inter avrà ufficializzato l'accordo col Cruzeiro sulla base di circa 3 milioni di euro.