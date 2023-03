Un minuto nel derby contro il Milan del 5 febbraio poi il nulla e anziche hanno portato soltanto ad alimentare il malumore dei tifosinei confronti della gestione della rosa da parte diè di fattoi perdendo con il rientro di Brozovic anche il ruolo di subentrante nei minuti finali. Ma a far storcere il naso non è tanto la gestione tecnica, quanto la mancata valorizzazione di un investimento già reso ufficiale daEppure dietro questa esclusioneNonostante le critiche, Inzaghi ha difeso le sue scelte e il suo operato in conferenza stampa parlando, esclusivamente, di ruoli: "Chi è il regista titolare? Sceglierò di volta in volta e sono contento perché posso scegliere.Ma ovviamente con Brozovic in panchina, a subentrare è lui. Per fortuna lì posso scegliere.".Ma se Asllani può fare la mezzala com'è possibile che nemmeno in una partita già indirizzata come quella contro il Lecce nei minuti finali non ci sia stato margine per il suo utilizzo? E sopratutto, se può fare la mezzala come può in una partita così avere spazio un sicuro partente comee non uncome il suo? Sì perché proprio in occasione della sua ultima presenza, quel minuto contro il Milan,. Asllani era infatti in prestito oneroso da 4 milioni con obbligo di riscatto condizionato al primo punto perfezionato dall'Inter dopo il 2 febbraio 2023, proprio il derby vinto contro i rossoneri.che potrebbe rappresentare un passo avanti per il futuro dato che è lì, infatti, che oggi l'Inter ha più bisogno di alternative. Eppure Inzaghi è stato chiaro "Asllani è un play" e allora sarà la dirigenza nerazzurra a dove trovare una soluzione a un problema che si è creata da sola in squadra.. Troppi. E con Calhanoglu che sta per rinnovare e con Asllani su cui l'Inter ha investito tanto e per il futuro, allora potrebbe anche essere Brozovic, ormai a impatto zero a bilancio, a poter dire addio in caso di offerte.