Inter, Inzaghi furioso alla fine della gara col Milan: "Non voglio il recupero! Non mi prendete per il c***!”

AFP via Getty Images

Nella disfatta, sonoramente sconfitta in, c’è un’immagine che è diventata ben prestosui social e sta facendo discutere tifosi di ambo le squadre.Con la gara già di fatti chiusa e la finale di Roma ormai in tasca per i rossoneri infattie di fischiare la fine allo scoccare del novantesimo minuto. Una decisione quella del direttore romano chiesta a gran voce proprio dall’allenatore nerazzurro.

Nei video che sono circolati sui social infatti si vede un Inzaghi furente, scovato dalle telecamere di Mediaset, chepresente vicino alla sua area a bordo campo. L’ex Lazio lo indica, gli si para contro e gli urla:. Detto, fatto. Dopo pochi attimi infatti Doveri fischia tre volte e fa urlare di gioia il Milan i cui. Una beffa questa ulteriore per i campioni d’Italia in carica e che non è andata giù a Inzaghi. Da regolamento – si ricorda –. In questo caso, visto il check del Var sul secondo goal, i tanti cambi e le varie ammonizioni, almeno due/tre minuti sembravano essere il. Eppure vige anche una sorta diche spinge, in questi casi, il quarto uomo aper evitare di concedere ulteriori minuti di gioco per una gara di fatti finita e per evitare che gli animi si possano riscaldare nel finale. E proprio a questa parrebbe essersi rivolto Doveri nella sua scelta di far terminare le ostilità pochi secondi dopo il 90’, anche se non è ancora chiaro se la squadra arbitrale abbia chiesto anche un parere allo staff di Conceicao.

Non si tratta di certo della prima volta in cui l’allenatore piacentino si lascia andare ina bordo campo. Soprattutto nelle ultime settimane infatti Inzaghi è sempre più: spesso lo si è visto, accompagnare quasi fisicamente le azioni dei suoi e, nella gara d’andata,per rincorrere un pallone. Atteggiamenti quelli del mister interista che spesso gli sono costatie che fanno storcere il naso anche a qualche tifoso stesso dell’Inter che, sempre sui social, ha condannato quest’ultima scena e quelle parole di fuoco rivolte al quarto uomo.