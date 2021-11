L'porta a casa il primo scontro diretto in questa Serie A, dopo la sconfitta con la Lazio e i pareggi con Atalanta, Juventus e Milan, e riapre la corsa scudetto portandosi a -4 dal Napoli e dai rossoneri. E ancora una volta, per la squadra di Inzaghi risulta decisivo il: un aspetto nel quale i nerazzurri dominano dall'inizio della stagione e che sta diventando sempre più un fattore nella rincorsa al secondo titolo consecutivo. L'addio diha tolto strapotere fisico all'attacco interista, compensata solo in parte dall'arrivo di, ma l'efficacia offensiva non ne ha risentito: lo testimoniano i, le 200 conclusioni (3°) di cui 74 nello specchio della porta (1°) e i 22 assist (1°).- Come si sviluppano questi numeri? Producendo una gran mole di gioco partendo dai palloni scodellati verso l'area:(seguono Fiorentina e Roma rispettivamente a 91 e 89); attenzione anche ai(meglio hanno fatto solo Roma, 92, e Bologna, 82) che corrispondono al 35,4% di quelli battuti in tutto lo scorso campionato (206). Tanti cross e tanti corner, che vengono capitalizzati in buona percentuale con il colpo principe del gioco aereo:L'Inter lancia la rincorsa per il secondo scudetto consecutivo, mantenere il dominio nel gioco aereo può diventare l'arma in più per la squadra di Inzaghi.