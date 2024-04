Inter, Inzaghi salta con la Curva Nord convinto da... Dimarco

13 minuti fa



Simpatico siparietto durante Inter-Torino, la gara che precede la grande festa nerazzurra per il 20esimo Scudetto conquistato a inizio settimana.



SALTA CON NOI - La Curva chiama, Inzaghi risponde. Dopo i cori per i giocatori, è arrivato anche quello per l'allenatore. L'ex Lazio, dapprima restio, è stato poi convinto da Dimarco e Arnautovic a saltare con i tifosi. Al suo primo saltello, a San Siro è boato.