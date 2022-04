Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, parla a Sky Sport prima della sfida con il Bologna: "Che peso do alla partita? Sicuramente è importantissima, arriva in un momento particolare. Abbiamo giocato tante gare, ma sappiamo che importanza ha questa sfida per noi".



RADU - "Le difficoltà in partite così ravvicinate le hanno tutti. A Gosens, Vidal e Caicedo si sono aggiunti Handanovic e Bastoni che sono con noi ma non potrò utilizzarli. Ma c'è fiducia per chi giocherà al suo posto (Dimarco, ndr)".



CORREA - "Sta bene, davanti ho abbondanza. Per scegliere i primi due ho aspettato stamattina perché anche Dzeko e Sanchez stavano benissimo. Spero di recuperare Caicedo per Udine".