Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di SKY prima della sfida contro lo Spezia: "Sarà una partita tosta. Il Lo Spezia in casa sta facendo molto bene e sappiamo che nel corso della partita ci saranno momenti in cui dovremo soffrire. L’attacco? Penso che abbiano fatto bene l’ultima partita, giocando ogni tre giorni dobbiamo giocare una partita alla volta mettendo in campo sempre le nostre caratteristiche. Ci siamo preparati bene in questi quattro giorni".