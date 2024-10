Inter, Inzaghi: "Se Lautaro continuerà così vincerà il Pallone d'Oro"

Getty Images

Ancora una vittoria per l'Inter di, che dopo la sconfitta nel derby contro il Milan ha messo in fila solo successi: dopo quelli con Udinese, Stella Rossa e Torino, i nerazzurri hanno conquistato i tre punti nel big match dell'ottava giornata contro la Roma all'Olimpico. Massimo risultato col minimo sforzo, 1-0 finale grazie a un gol di Lautaro Martinez. Nel post partita Inzaghi ha commentato così la prestazione della squadra ai microfoni di Dazn: "Nonostante le difficoltà stasera. Il primo tempo è stato equilibrato, nella ripresa abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare e dovevamo farlo. Ma sono molto contento di quello che mi ha dimostrato la squadra".

- "Asllani e Zielinski avevano avuto problemi, Calhanoglu nel riscaldamento stava abbastanza bene e. Ma se avessi avuto a disposizione Asllani e Zielinski probabilmente avrei fatto altre scelte".- "Per vincere il Pallone d'Oro deve continuare a fare quello che sta facendo con l'Inter e in nazionale., sono contento per lui ed è un traguardo che merita".- "In casa stiamo avendo un buon rendimento, fuori ci mancava., in questa stagione avevamo vinto a Udine e pareggiato a Monza e a Genova. Stasera siamo stati bravi, è stata una vittoria di squadra".