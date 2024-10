Inter, Inzaghi: "Vittoria meritata, di cuore. Arnautovic? E' un rigorista, si sentiva responsabile..."

AFP via Getty Images

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato a Prime Video dopo il successo contro lo Young Boys: "In Champions League le partite sono tutte complicate, tutte le italiane hanno sofferto."."Chi è entrato ha fatto bene, così come è successo a Roma. Ho una rosa attrezzata e devo scegliere nel miglior modo possibile. Soprattutto in questo momento che abbiamo un po' di defezioni. Siamo all'inizio di un ciclo di sette partite".

"E' un giocatore importante, oggi mancava Asllani ma Barella ha fatto bene, si è sacrificato."Era molto deluso, lui è un rigorista come lo è Taremi, contro la Stella Rossa ha tirato Taremi oggi è toccato a lui. Si sentiva responsabile, ma gli ho detto di stare tranquillo".