Inter, Inzaghi: "Vuoti di testa, poco lucidi, non eravamo squadra. L'approccio..."

, allenatore dell', parla ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta della sua squadra nel derby con il"Assolutamente sì, Milan ottima squadra, ha meritato. Noi abbiamo approcciato male la partita, siamo stati poco compatti. Meglio gli ultimi 25 del primo tempo, ma sia il primo che il secondo tempo li abbiamo approcciati male"."Non eravamo lucidi, sceglievamo male sia in fase di possesso che di non possesso. Dovevamo fare di più, siamo amareggiati, non siamo stati squadra, come invece siamo stati per tre anni a questa parte".

"Sono d'accordo. La sensazione è che eravamo un po' vuoti di testa, come si vede sul secondo gol. La sconfitta brucia"."Ho provato a cambiare, Barella aveva un problemino, ma è cambiato veramente poco. Questa sconfitta sarà oggetto di analisi, io per primo dovrò capire dove abbiamo sbagliato"."Mi dispiace, avevo visto bene i ragazzi, concentrati, ma l'approccio alla gara non è stato buono. Ci lavoreremo".RETI: 10' Pulisic (M), 28' Dimarco (I), 89' Gabbia (M)

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (82' Carlos Augusto); Dumfries (63' Darmian), Barella (74' Zielinski), Calhanoglu (63' Asllani), Mkhitaryan (63' Frattesi), Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. InzaghiMILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Pulisic (78' Okafor), Fofana, Reijnders, Leao (87' Chukwueze); Morata (78' Loftus-Cheek), Abraham (90'+2 Pavlovic). All. FonsecaARBITRO: Mariani.AMMONITI: 16' Mkhitaryan (I), 38' Fofana (M), 40' Calhanoglu (I), 88' Dimarco (I)