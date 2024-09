Inter, le pagelle di CM: Frattesi e Asllani horror, Inzaghi sbaglia i cambi

AFP via Getty Images

: Si tuffa alla sua sinistra per respingere il bel colpo di testa di Leao. Mette i brividi quando per un eccesso di confidenza quasi consegna il pallone ad Abraham davanti alla linea di porta, ma ripara all’errore tackle. Bravissimo quando a tu per tu con Leao sta in piedi fino all’ultimo respingendo il diagonale del portoghese. Non può nulla sui du gol rossoneri.: Leao non vive una serata di grazia, ma anche il francese attraversa un momento particolare: impreciso, disattento, poco cattivo. Da tempo Bisseck gli è superiore.: Non ripete la prestazione di Manchester e in un paio di occasioni rischia grosso perdendosi l’uomo.

: Inizialmente fatica molto nel trovare le misure su Pulisic. Cresce alla distanza e disegna un bel cross per il mancino di Lautaro, su cui interviene prontamente Maignan. Deve sbrigarsela tra l’americano e Morata, compito non semplice, ma ne esce indenne.(Dal 37’ s.t. Carlos Augusto: s.v.): La sfida con Theo finisce in parità, si annullano l’uno con l’altro.(Dal 18’ s.t.: Entra in campo ma mai in partita e da quel lato il Milan guadagna metri).La sventagliata che trova libero Dimarco è la giocata che sblocca un’Inter intontita dall’avvio milanista. È lui l’anima della squadra di Inzaghi e quando esce dal campo si sente la sua mancanza.

(Dal 29’ s.t.: Lento palleggio e niente altro).: Incredibilmente passivo o forse troppo ottimista quando Pulisic gli slalomeggia davanti. Potrebbe opporsi ma spera in un intervento da parte di uno tra Pavard e Acerbi, che però non arrivano in tempo.(Dal 18’ s.t.: Non ha la personalità per partite di questo tipo, con lui sul terreno di gioco il centrocampo perde consistenza).Perde goffamente il pallone che Pulisic accompagna dalla trequarti alla linea di porta per il vantaggio rossonero. Conferma una forma fisica non smagliante anche nel derby.

(Dal 18’ s.t.: Ingresso peggiore della sua carriera nerazzurra. In mezzo al campo lascia una serie infinita di buchi, si sente centravanti e incursore, dimenticandosi totalmente equilibrio e fase difensiva. Malissimo. Si perde Gabbia che di testa realizza il 2-1).: La grande giocata la fa prima ancora del gol, quando accoglie sul piattone il lungo lancio di Barella e di prima intenzione serve Lautaro, già con l’intenzione di riceverla nuovamente nello spazio. Davanti agli occhi un film che effettivamente si concretizza e a quel punto per lui è un gioco da ragazzi trovare l’angolino per trafiggere Maignan.

: Girata felina in area di rigore, Maignan gli nega la gioia con un intervento bello almeno quanto la sua giocata. Poi non si vede più.: Il primo squillo nerazzurro è il suo, quando al quarto d’ora anticipa Tomori e gira al volo, ma la conclusione finisce alta sopra la traversa. Elude l’intervento di Gabbia e con la punta dello scarpino serve a Dimarco l’assist per l’1-1 nerazzurro. Ci riprova al volo, questa volta di mancino, ma c’è ancora Maignan.: Approccio negativo sia nel primo tempo che nel secondo. Stravolge la squadra cambiando l’intero centrocampo e l’Inter perde completamente le misure concedendo infinite ripartenze ai rossoneri.