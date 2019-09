Julio Cesar parla di Inter e di derby e spiega come la squadra nerazzurra, con Antonio Conte, abbia tutte le carte in regola per tornare protagonista. Queste le parole del portiere brasiliano alla Gazzetta dello Sport.



“Derby? Ho visto un’Inter bella, tosta e organizzata. Il Milan meno. Il lavoro di Conte sta venendo fuori alla grande. Lui è un tecnico che tende alla perfezione e i giocatori sembrano averlo capito. Non era scontato, è anche merito suo. Lo scudetto? Dopo 8 anni sarebbe anche l’ora. Tanti avevano dubbi su Conte, forse per il passato juventino. Discorsi senza senso: è un grande professionista e la maglia non c’entra. È un top”.