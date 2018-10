Domenica scorsa, a Milano, la Sampdoria non ha solo perso la sfida contro il Milan, ma anche la palma di miglior difesa del campionato. Eppure i ragazzi di Marco Giampaolo continuano a essere molto seguiti sul mercato, con un nome che, più degli altri, è finito nel mirino delle big italiane e non solo: Joachim. Il centrale daneseCome anticipato da Calciomercato.com, Piero Ausilio ha messo da tempo gli occhi sul classe '96 e ha avviato i primi contatti per imbastire una trattativa che dovrebbe completarsi poi la prossima estate. Approfittando della trasferta romana per Lazio-Inter, il direttore sportivo - come riporta La Stampa -. Un appuntamento utile per ribadire il proprio interesse nel giocatore, che gli scout interisti continuano a seguire.Inter, quindi, ma non solo. All'estero ilha messo gli occhi su Andersen, mentre. Fabio Paratici e il suo staff apprezzano molto le caratteristiche del danese e, ma sanno bene che occorre sbrigarsi per non entrare in un'asta che farebbe inevitabilmente alzare il prezzo del cartellino.di euro, ma la richiesta è pronta ad alzarsi col passare della stagione.