Francesco Toldo, ex portiere dell'Inter, parla nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'album Panini 2018-19, ripercorrendo il gol contro la Juve: "Ancora oggi con Christian Vieri scherziamo sul gol alla Juventus. Lui non l'ha toccata, ma doveva vincere la classifica cannonieri. Le immagini dell'epoca erano poco chiare: ai tempi me lo ero immaginato che avrei segnato. Lo avevo anche detto: 'Se siamo sotto 0-1 alla fine salgo"".