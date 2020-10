esce con le ossa rotte dal derby perso 2-1 contro ilsoprattutto per aver mostrato una condizione fisica non eccelsa e, soprattutto una difesa fin troppo ballerina in cui sono apparsi evidenti i limiti di coloro che avrebbero dovuto essere le riserve degli indisponibili Bastoni e Skriniar. In particolare è stata la disastrosa prestazione dia colpire in negativo anche la dirigenza nerazzurra al punto che, in vista di gennaio è ripartita la caccia ad un rinforzo nel reparto.- Tanti, forse troppi sono infatti i giocatori adattati nel reparto arretrato nerazzurro a partire proprio da, passando ae anche all'altro neo-acquisto, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti del derby. Terzini adattati centrali nella parte finale della propria carriera, ma senza certezze di rendimento nonostante l'ampia disponibilità dimostrata. E se a questo si aggiunge che Ranocchia è stato trattenuto per poi non avere fiducia neanche in emergenza allora il quadro si fa più netto e delineato: a gennaio l'Inter ha come priorità l'acquisto di un centrale difensivo., per questo servirà lavorare su quelle che sono le possibili occasioni di mercato. Una potrebbe essere rappresentata da quelgià trattato in estate, ma rimasto allaper cambiare aira. L'Inter lo sa e un tentativo lo farà. La valutazione di non meno di 40 milioni fatta dalla Fiorentina non può reggere con una situazione contrattuale così delicata e alloraMilenkovic, inoltre, nasce terzino e si è adattato da tempo a giocare da terzo di destra in una difesa a tre. Proprio quello che Conte sta cercando nei sui laterali adattati. Non ricopre il ruolo di, è chiaro, ma potrebbe essere un'alternativa in più per poter spostare o liberare Milan. L'urgenza c'è, l'interesse anche, tocca all'Inter fare la prima mossa.