Luis Jimenez, ex trequartista dell'Inter, parla ad Adn di Alexis Sanchez, suo connazionale e nuovo acquisti nerazzurro: "Penso che per lui l'Inter sia un'opzione eccezionale. I nerazzurri stanno tentando di ritornare una potenza mondiale come erano alcuni anni fa. Penso che in generale sia l'Inter sia il calcio italiano abbiano abbassato un po' il loro livello, ma oggi cerchino di riprendersi. Squadre come la Roma, il Milan o l'Inter, un tempo forti, sono scomparse dalla mappa. In ogni caso, tornando ad Alexis, credo che sarebbe una buona opzione per lui l'Italia, laddove ha già fatto molto bene: lì lo conoscono, lo rispettano e penso che gli farebbe bene a cambiare aria".