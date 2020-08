Ex direttore sportivo del Milan, ma anche ex capo degli osservatori dell’Inter, Massimiliano Mirabelli dice la sua sulla possibilità di vedere Lionel Messi in nerazzurro. Queste le sue parole a Radio Sportiva: “Chi vuole approfittarne potrebbe farsi avanti. Quando ero all’Inter il presidente Zhang parlava di mercato e diceva ‘Voglio Messi’ ma gli spiegammo che non c’era la possibilità anche per il FPF. Posso assicurare che all’Inter è più di un sogno. Ora è a un anno dalla scadenza, poi rischierebbe il prossimo giugno di andarsene a zero. Sono scelte importanti da fare in Spagna, ma bisognerà pensare di non rimanere con un pugno di mosche in mano”.