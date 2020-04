Ricky Alvarez, trequartista del Velez, ex Inter, parla a fcinter1908.it del suo passato in nerazzurro: “Ho realizzato un sogno che avevo da bambino. Chi inizia a giocare a calcio ha come obiettivo quello di arrivare in una squadra come l’Inter: io ci sono riuscito. L’Inter per me è stata una grande esperienza. Tre anni in cui sono stato benissimo. Al di là dei risultati e di una situazione non ideale, è stato un periodo di grande crescita. Ho giocato con grandissimi giocatori. Quando penso all’Inter ho un bellissimo ricordo: si è trattata di un’esperienza veramente importante nella mia carriera”.



SU GASPERINI - “Con Gasperini non è stato un bel periodo: lui voleva cambiare tutto, dal modo di giocare a tante altre cose. Per una squadra così importante e con giocatori di altissimo livello non è semplice. Nel calcio tutto può cambiare: in quel periodo non ci sono stati i risultati mentre ora all’Atalanta sta facendo benissimo. È un allenatore bravissimo, che ha fatto benissimo per tanti anni: credo che per lui all’Inter si sia trattato di una questione di ‘momento sbagliato”