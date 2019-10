Antonio Conte è già più sereno rispetto a sabato sera, quando la sua Inter non è riuscita ad andare oltre il pareggio contro il Parma. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come ieri il tecnico salentino abbia incontrato Marotta e Ausilio ad Appiano Gentile.



“Le frasi di sabato sera di Antonio Conte sulla rosa ristretta e sugli errori da non ripetere in futuro almeno ufficialmente non hanno lasciato il segno. Ieri mattina alla Pinetina il tecnico di Lecce era più sereno e, oltre al fidato Oriali, ha incontrato anche l'ad Marotta, il vice presidente Zanetti e il ds Ausilio. Davanti a un caffé il confronto ha avuto toni distesi perché, come i dirigenti sanno che la rosa attuale è migliorabile (qualcosa sarà fatto già a gennaio), il tecnico non dimentica che l'investimento estivo da parte della proprietà per accontentarlo (soprattutto su Lukaku, Barella, Sensi e Lazaro) è stato economicamente importante. La frustrazione per non aver vinto un match che poteva riportare l'Inter al primo posto in classifica c'era ancora, ma alla base dell'analisi tra lo staff tecnico e i dirigenti c'è stata soprattutto la considerazione che in questa stagione l'Inter non è obbligata a vincere lo scudetto”.