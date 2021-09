diha un problema, che purtroppo per l'allenatore nerazzurro è lo stesso che aveva il suo predecessore Antonioe che si creòò già con Luciano, che grazie alla sua splendida intuizione rivoluzionò il centrocampo dell'Inter degli ultimi 4 anni. L'idea fu quella di renderedavanti alla difesa, facendolo letteralmente esplodere a livelli mai raggiunti prima. Una scelta che però ha portato con sèContro lo Shakhtar Donets Brozovic ha tagliato quota 250 presenze con la maglia dell'Inter con una prestazione sicuramente non da applausi, ma comunque solida e di gestione.Fino a quel momento Brozovic aveva all'attivo il 50% dei contrasti e dei duelli vinti, 3 intercetti, ma anche 2 occasioni create con il 98% di passaggi riusciti. La sua uscita dal campo per(comunque non negativo ieri) e l'abbassamento nel ruolo di regista diha però sortito l'effetto di scoprire il fianco alle ripartenze, facendo perdere sia distanze, ritmi e gestione della palla ai nerazzurri, sia la verticalità necessaria per far brillare Barella.La Brozovic-dipendenza non è una novità dalle parti di Viale della Liberazione, ma con essa da ormai un anno si sta giocandoperché l'ex Dinamo Zagabria è in scadenza a fine anno e la trattativa per blindarlo non ha subito per ora l'accelerata sperata dal comunque ottimista Marotta.impossibili da ricercare in estate e difficili da trovare, salvo cessioni, a gennaio. Sì perché se la Brozovic-dipendenza resta un fattore positivo quando le cose vanno bene e va consolidata attraverso il rinnovo, la mancanza di alternative resta una malattia da curare in vista di partite che richiedano una scossa.