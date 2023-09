L’Inter, di scena a Empoli, ha già la possibilità di staccare la Juventus di cinque lunghezze e chiarire di essere la più forte del campionato, a prescindere dal vantaggio dei bianconeri, che non disputano le competizioni europee. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Suona già stonato il ritornello sul vantaggio che deriverebbe da una stagione senza coppe. Nella settimana della prima giornata di Champions, la Juve si è allenata senza stress e poi ha perso contro il Sassuolo, caduto per tre volte nelle prime quattro di Serie A. Le parole di Allegri suonano vuote, ci siamo assuefatti alle sue spiegazioni tra il banale e l’ovvio. Allegri non convince più nessuno, forse neppure se stesso”.