L'Inter ha imparato a soffrire e reagire da squadra. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che analizza la crescita della squadra allenata da Luciano Spalletti.



“Non è la Juve quest’Inter, non viene da anni e anni di esperienze di coppa che l’hanno fortificata, ma un altro segnale importante, da grande, è l’aver resistito nel momento difficile. E poi, approfittando del prevedibile calo tecnico e fisico degli olandesi, aver colpito. Due volte. Una nel primo tempo, con la gran botta di Nainggolan, quindi nella ripresa con Icardi (favorito dalla papera del portiere che ha di fatto atterrato il suo difensore già in ritardo). Si potrà discutere dei millimetri dell’argentino in entrambe le azioni, non percepibili a occhio nudo (peccato attendere la Var), ma questo non può essere un alibi per il Psv che alla fine ha dovuto arrendersi. L’altra recriminazione olandese è per il «giallo» ad Handanovic, parata con le mani fuori area ma laterale: Mazic giudica per una non «chiara» occasione da gol”.