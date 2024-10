Getty Images

Inter, la Nord canta a squarciagola, San Siro si compatta

Pasquale Guarro, inviato a San Siro

37 minuti fa



In curva manca il solito striscione, non l’anima e lo spirito. A San Siro è tempo di riassestamenti, l’indagine che ha finora portato a 19 arresti ha stravolto il tifo organizzato nerazzurro e anche nelle ore precedenti al fischio d’inizio si respirava un’atmosfera particolare nei soliti luoghi di ritrovo: volti scuri al baretto e scarsa partecipazione all’ingresso dell’autobus. Insomma, si temeva che San Siro potesse apparire silenzioso e invece così non è stato. La Nord è apparsa reattiva e ha accolto la squadra con il coro che l’anno scorso ha fatto da colonna sonora alla trionfale cavalcata che ha portato allo scudetto, coinvolgendo anche altri settori, in particolare il secondo blu. Lo scossone lascerà senz’altro un segno tangibile ma intanto il tifo che c’è stato contro la Stella Rossa non è sembrato inferiore al derby, con tanto di torce.