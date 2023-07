. La strategia in casaperche possa sostituire numericamente il già partito Roberto Gagliardini passa tutto da questi due nomi. Qualche settimana fa il direttore sportivoa precisa domanda rispose che per poter acquistare servirà rima "Agevolare l'uscita di alcuni giocatori che attualmente sono in rosa e sono da Inter" e in quest'ottica va vista la visita in sede, seppure per il rinnovo di un altro suo assistito del procuratoreche cura proprio gli interessi del centrocampista italiano cresciuto nel settore giovanile nerazzurro.e andato in gol nella prima uscita col LuganoIllo ha chiesto a titolo definitivo,ha fatto il suo nome per una possibile trattativa in scambio e tanti altri club di fascia medio bassa di Serie A sono pronti ad accoglierlo anche soltanto in prestito. Ed è proprio questa la strategia che ha in mente l'Inter per il proprio gioiellino:, per poi valutare un inserimento in rosa a partire dalla prossima stagione.Anche per lui l'idea è quella di arrivare a un addio, possibilmente a titolo definitivo dato il solo ultimo anno di contratto che non permette l'ipotesi di un prestito. Il Monza resta sullo sfondo (), ma non è una pista calda e anche per lui il gol segnato nella prima uscita stagionale fa sperare il giocatore di poter avere ancora una chance.- Ausilio e la sua squadra non hanno mai smesso di sondare il mercato dei centrocampisti e l'idea anche qui, è già tracciata.Gravenberch in uscita dal Bayern è stato proposto nei contatti per Sommer, Baldanzi piace, ma non è invece considerato adattabile come mezzala. Il profilo più gradito alla società, tuttavia, è e resta21enne dell'Udinese che proprio con l'Inter sta trattando Fabbian. Idee chiare e profili tracciati. La strategia per l'ultimo colpo a centrocampo in casa Inter è chiara.