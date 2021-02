L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha rilasciato un'intervista a Sport Voetbalmagazine. Tra i temi affrontati, il rapporto di amicizia che lo lega al compagno di reparto Romelu Lukaku: "È un bravo ragazzo che parla otto lingue, è un giocatore importante per la nostra squadra. Romelu è anche molto umile. La sua storia è un po’ come la mia, siamo partiti entrambi da zero, quindi ci capiamo meglio. Mi piace fare il barbecue, a Rom piace mangiare anche quello. Mi calma quando sono sulla griglia. Ho anche alcuni videogiochi a cui mi piace giocare, soprattutto con Lukaku".