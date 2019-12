Intervistato da Krone, l'esterno dell'Inter Valentino Lazaro parla a tutto campo: "Italiano? Sto migliorando giorno dopo giorno, anche con la lingua. Razzismo? Nel 2019 ne parliamo ancora ed è triste, bisogna agire seriamente: nel nostro mondo non può esserci ancora posto per il razzismo. Conte? Allenatore di livello mondiale, lavora su ogni dettaglio e dà grande importanza alla tattica: le sue analisi sono estremamente dettagliate, penso che grazie a lui come squadra possiamo arrivare a un livello superiore. Euro 2020? Non vediamo l'ora, vogliamo migliorare rispetto a quattro anni fa".