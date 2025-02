Getty Images

Reduci dalla sofferta vittoria di misura contro il Genoa firmata da Lautaro, i nerazzurri sono tornati al primo posto in classifica, invece dopo il pareggio per 0-0 a Venezia i biancocelesti sono usciti dalla zona Champions, sorpassati al quarto posto dalla Juventus., formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.

: Inter-Lazio.: martedì 25 febbraio 2025.Canale 5.: Mediaset Infinity, Sportmediaset.Martinez; Darmian, de Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Zalewski; Arnautovic, Taremi. All. Inzaghi.Mandas; Marusic, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. All. Baroni.Simone Inzaghi non rischia Thuram e Carlos Augusto in vista dello scontro diretto di sabato prossimo a Napoli. Possono rifiatare in panchina Pavard, Acerbi, Bastoni, Barella, Mkhitaryan, Dimarco e Lautaro. Baroni deve ancora fare a meno degli infortunati Castellanos, Hysaj e Vecino, ex di turno come dall'altra parte Acerbi, de Vrij e Correa. Quest'ultimo out per infortunio rimediato nell'ultima partita giocata sabato scorso col Genoa.

La sfida tra Inter e Lazio viene trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva da Mediaset: il canale di riferimento è Canale 5, numero 5 del digitale terrestre e 105 del decoder Sky.Inter-Lazio è disponibile anche in diretta streaming su Mediaset: gli utenti potranno assistere alla diretta della partita sull'app Mediaset Infinity o sul sito sportmediaset sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e su pc o notebook.