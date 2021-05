Antonio Conte, Steven Zhang e il nodo legato al futuro da sciogliere. Dopo la festa, le riflessioni, perché ora l'Inter, dopo essersi goduta, a distanza, l'affetto dei tifosi nerazzurri e, allo stadio, il calore di mille persone dopo mesi di silenzio tra le mura degli impianti italiani, dovrà programmare la prossima stagione. Col tecnico interista che ha le idee chiare: vuole un progetto al top.



MERCATO E CONFERME - Antonio Conte vuole rinforzare la squadra, Steven Zhang sa che avere una campagna acquisti di livello assoluto è molto, molto difficile in questo momento storico. Inoltre, l'ex Juve e Chelsea, ha una lista di intoccabili, gli incedibili, come scrive la Gazzetta dello Sport: Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Lukaku e Lautaro Martinez. 7 da non vendere, per il quale Zhang farebbe un sacrificio, mantenendo i big attuali. Da una parte Conte e le sue due richieste, dall'altra Zhang, tra la volontà di accontentare, in parte, il leader interista e quella di limitare i costi. A breve si decide il futuro dell'Inter.