Inter, le ricompense di Zhang per lo Scudetto: ecco quali sono

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo le richieste di Dimarco, Calhanoglu e Thuram, è arrivata la decisione del patron nerazzurro.In quasi tutti i contratti, è bene ricordare, è presente un bonus individuale in caso di vittoria del titolo., personalizzato e della D1 Milano, la marca che ha siglato da poco un accordo con il club di Viale della Liberazione.

Infine non mancherà anche un premio in denaro: il presidente ha dato il suo ok. Saranno decisivi i prossimi giorni per capire a quanto ammonterà la somma che spetterà a ogni componente della rosa. Sarà un premio extra, non compreso nel contratto.