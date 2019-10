Nemmeno il tempo di godersi i 3 pesantissimi punti in Champions League contro il Borussia Dortmund che Antonio Conte e la sua Inter sono chiamati a rigettarsi immediatamente sul campionato, con la doppia sfida contro Parma e Brescia nello spazio di 4 giorni assolutamente da non sbagliare per non perdere contatto dalla Juventus. Tanto più importante farlo con una rosa che attualmente non può contare su pedine importanti come Danilo D'Ambrosio e come Stefano Sensi, sulle cui condizioni c'è un po' più di chiarezza.



L'esterno napoletano sente ancora dolore al dito del piede infortunato nel match giocato con la Nazionale contro la Grecia ed è dunque da considerare indisponibile per la partita di domani pomeriggio, mentre andrà valutato un suo rientro tra Brescia e la successiva partita col Bologna. Più delicata la situazione del centrocampista ex Sassuolo, che ha accusato una ricaduta del problema muscolare che lo aveva messo ko contro la Juve e per questa ragione lo staff medico nerazzurro non vuole correre alcun rischio. Dopo gli ultimi controlli effettuati, Sensi non ci sarà sicuramente contro il Parma ed è molto improbabile la sua presenza martedì sera a Brescia: la speranza di Conte è di riaverlo per il Bologna.