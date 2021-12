A margine del match contro il Torino, Perisic e Vecino hanno avuto uno scambio verbale poco piacevole e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega il perché dell'animata discussione tra i due calciatori dell'Inter.



"In uscita va registrato qualche movimento sul fronte Vecino. L’uruguaiano è il più vicino a lasciare l’Inter. Lo screzio con Perisic nella gara con il Torino non ha lasciato strascichi, ma è la spia di un approccio alle partite del centrocampista che non è piaciuto ai compagni, di cui Ivan - uno dei leader del gruppo - si è fatto quasi portavoce".