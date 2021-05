Romelu Lukaku parlare dello scudetto e del futuro. L'attaccante dell'Inter, premiato con il 'Gentleman 2021' per il miglior gol segnato nella stagione dei nerazzurri (al derby, 3-0 contro il Milan), racconta a Sportmediaset: "E' stato molto bello perché abbiamo vinto, sono contento per i giocatori, per Conte, per lo staff e per la società. Aprire un ciclo in nerazzurro? E' un buon momento per noi, siamo veramente forti e abbiamo un buon allenatore: speriamo di continuare così".