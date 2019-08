. Non solo quelli nel video di presentazione, con un grandissimo Romeluche sfila fuori dalla nuova sede dell', con le onde d'urto nell'acqua che fanno tanto, ma anche quelli in campo. Il nuovo numero 9 nerazzurro freme, scalpita e, soprattutto, si allena bene sotto gli occhi di Antonio, pronto a premiarlo con una maglia da titolare contro il Lecce.Accusato, prima ine poi in, di non essere in forma, di essere sovrappeso, il belga, che ha spazzato via Mauro, ha risposto sui social, mostrando i muscoli. E ora vuole mostrarli in campo: il tecnico pugliese, che ha fortemente voluto l'ex 9 dello, lo ha visto allenarsi alla grande, disponibile coi compagni, ricettivo, una spugna che assorbe i dettami tattici, in una sola parola: pronto., con un tifoso in più che incita da lontano.- Romeluha avuto, in passato, una maglia dell'Inter: quella di Adriano, l'Imperatore. Che oggi, via social, lo incorona:. Un debutto sfolgorante al Bernabeu, con quella palla scaraventata sotto la traversa, in un'amichevole estiva. Da lì, tanti gol, tra alti e bassi: 74 gol e 21 assist in 177 partite. Il passato spinge il presente: ora tocca a Lukaku. A partire da Lecce.@AngeTaglieri88