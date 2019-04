Secondo quanto riporta GloboEsporte, il brasiliano Malcom non avrebbe convinto del tutto il Barcellona, ma l'esterno vorrebbe comunque rimanere in blaugrana. La volontà di Malcom, però, potrebbe venire meno nel caso in cui il Barcellona decida di muoversi in maniera decisa per Antoine Griezmann, attaccante dell'Atletico. A quel punto le porte per una cessione di Malcom sarebbero aperte con l'Inter in prima fila.