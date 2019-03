Zhang Jindong è tornato in Italia, precisamente a Roma, dove si trova insieme a Xi Jinping. Il numero uno dell’Inter ha voluto approfittare di questo viaggio per incontrare Beppe Marotta e Alessandro Antonello e farsi aggiornare su quanto accade in Pinetina. È stata l’occasione giusta, si apprende da Sky, anche per affrontare il tema stadio, molto a cuore a Zhang, e parlare di investimenti futuri.