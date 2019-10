RETE



Anche noi vogliamo festeggiare 50 anni di "Rete": buon #InternetDay a tutti #WorldInternetDay pic.twitter.com/NPzet39zuk — Inter (@Inter) October 29, 2019

"Anche noi vogliamo festeggiare 50 anni di 'Rete':#WorldInternetDay". Con questo messaggio sui social l'Inter celebra mezzo secolo di Internet.Alle 22.30 del 29 ottobre 1969 il dottorando in informatica Charles Kline prova a inviare un messaggio da un computer dell'Università della California di Los Angeles (UCLA) a uno dello Stanford Research Institute, a oltre 500 km di distanza. Nelle intenzioni di Kline il messaggio doveva essere la parola "LOGIN", ma furono trasmesse solamente le prime due lettere prima che il sistema andasse in crash.Iniziò così, con un "LO" spedito da un computer grande come una stanza, la storia di ARPANET: il "messaggio completo" fu poi inviato con successo un'ora dopo. L'Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET), il precursore di Internet, era un progetto universitario finanziato dal Dipartimento della Difesa statunitense.