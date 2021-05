L'ingaggio di Blaise Matuidi costa una multa salata all'Inter Miami. La MLS ha infatti multato il club di David Beckham per non aver inserito il centrocampista ex Juve nella lista dei 'designated players', ossia quei tre giocatori esclusi dal salary cap: pertanto, è stata comminata una sanzione 2 milioni di dollari alla società e di 250mila dollari al manager Jorge Mas, più una riduzione di 2,271,250 dollari nelle allocazioni per il 2022 e il 2023.