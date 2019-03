Quello in programma domenica sera sarà il derby numero 172 della storia tra Inter e Milan. Nei precedenti scontri, i nerazzurri hanno vinto 63 volte, a fronte di 55 pareggi e 51 vittorie dei rossoneri. Sono 84 le gare giocate in casa del Milan: in 31 casi l'Inter ha conquistato il bottino pieno, con 28 successi dei rossoneri e 25 pareggi.