Inter-Milan, le pagelle dei nerazzurri: Dimarco sbaglia ancora, Taremi è un problema enorme, male Lautaro Martinez

AFP via Getty Images

È incolpevole su tutti e tre i gol rossoneri. Sempre impeccabile sulle uscite alte e si disimpegna bene anche con i piedi.È per distacco il miglior nerazzurro in campo, su Leao è impeccabile, non sbaglia un intervento. Sì oppone anche alle avanzate di Theo e salva sul tentativo di incursione di Reijnders. Sul finale finisce per essere impallinato anche lui, ma viene lasciato solo.Approfitta del blocco disposto da Bisseck e di testa impegna severamente Maignan. Sui gol del Milan non è lui quello responsabile di maggiori colpe.

: La catena di sinistra non funziona come nei momenti migliori e lui fatica enormemente a fare il suo gioco, di impostazione, transizione e palleggio.La prima grande occasione del match capita sul suo destro, si fa tutta la fascia e arriva di fronte a Maignan, ma calcia da posizione defilata e il pallone finisce largo sul secondo palo. La marcatura in area sui Jovic è parecchio allegra e infatti il rossonero non si lascia pregare per realizzare l’1-0.: s.v.)Nel tentativo di rinviare si calcia addosso il pallone e fornisce un assist goffo e involontario per il 2-0 facile facile di Jovic. Un brutto errore, ma la prestazione era stata tutt’altro che negativa: sempre bravissimo in raddoppio su Leao, ad aiutare Bisseck. Ed è sua anche la palla per la torre di Taremi, che produce la grande chance per Lautaro.

Non è un caso se quando lui entra, Leao trova campo aperto per andare via in uno contro uno a Bisseck. Fase difensiva inesistente).: Le cose migliori le fa senza palla, con un paio di interventi su Leao che mostrano quella grinta che da tempo gli si richiede. Sbaglia tanti passaggi semplici.: Inzaghi lo manda in campo per provare a sistemare una partita compromessa e invece il turno non riesce mai a incidere).: Reijnders lo manda in confusione, l’olandese continua a prendergli spazio e tempo e lui è costretto ad arrangiarsi come può.

un altro errore, il terzo dopo Bayern e Bologna. Jimenez riceve sulla fascia e lui accorcia con colpevolissimo ritardo, consentendo all’avversario di prendere la mira e pennellare il cross vincente per la testa di Jovic. In questo momento Carlos Augusto merita il posto da titolare.Entra con l’atteggiamento giusto, quantomeno prova sempre a puntare il diretto avversario).: San Siro rumoreggia per un paio di ripartenze sprecate, lui sembra accusare ma poco dopo la mezz’ora si fa notare per une bellissima sponda-assist in favore di Lautaro, ma è l’unica cosa buona dell’ennesima partita anonima. Gli rimangono altri due anni di contratto a circa 3,5 milioni a stagione: questo si che è un problema enorme per l'Inter.

Spreca energie a sbracciare, per il resto non combina niente di buono).Gol mangiato… si coordina d’esterno destro sulla torre di Taremi, come aveva fatto a Monaco, ma questa volta colpendo il pallone di controbalzo e infatti il risultato è decisamente diverso: palla in curva da ottima posizione e gol del Milan pochi minuti più tardi.L’Inter sta bene in campo fino al gol del Milan, poi si scioglie e ne secondo tempo resta negli spogliatoi. Mentre la prestazione dei rossoneri sale gradualmente di tono, si sgonfia invece quella dei suoi uomini, stanchi, provati, adesso anche nel morale.