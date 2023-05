Una gara che, prima ancora di essere disputata, è già storia. Inter e Milan si affrontano stasera a San Siro, ore 21, nella semifinale di ritorno di Champions League. Dopo lo 0-2 con cui i nerazzurri hanno vinto l’andata in trasferta, tocca alla squadra di Pioli ribaltare il punteggio per garantirsi un posto nella finale di Istanbul. Per Inzaghi invece la chance di giocarsi un altro trofeo dopo aver vinto quest’anno la Supercoppa italiana ed essersi già guadagnato il pass per la finale di Coppa Italia. Formazione confermata per i neazzurri, per il Milan invece torna a pieno regime Rafael Leao e si prende la titolarità. Ma Pioli cambia anche in difesa con l’ingresso nell’undici iniziale di Thiaw.



PROBABILI FORMAZIONI - Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Simone Inzaghi



Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. All.: Stefano Pioli





DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Inter-Milan, ritorno delle semifinali di Champions League, sarà trasmessa in diretta in tv da Mediaset e da Sky. Su Canale 5 la telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani con commento tecnico di Massimo Paganin, mentre la partita sarà commentata su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 4K da Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani. In streaming la partita sarà visibile anche su Mediaset Infinity, SkyGo e Now Tv.

Questa la designazione completa per la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan:

Arbitro: Clément Turpin (Francia)

Assistente 1: Nicolas Danos (Francia)

Assistente 2: Benjamin Pages (Francia)

IV Uomo: Stéphanie Frappart (Francia)

Var: Jérôme Brisard (Francia)

Avar: Benoît Millot (Francia)



I PRECEDENTI - Quella di stasera sarà la sfida numero 248 in tutte le competizioni, la sesta in Champions League e la numero tre in casa nerazzurra. Finora il bilancio delle cinque sfide giocate ha visto il Milan vincere per due volte - entrambe nel 2005, ma una delle quali a tavolino - due pareggi - entrambi nel 2003 (anno in cui il Milan sollevò la quinta Champions League della sua storia a Manchester contro la Juventus) - e una sconfitta - lo 0-2 dell'andata.