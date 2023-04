Ramy Bensebaini resterà in Germania. Il difensore algerino del Borussia Monchengladbach, in scadenza di contratto con il club tedesco, ha trovato l'accordo con il Borussia Dortmund. Secondo le informazioni riportate da Sky Sports DE, il terzino ha firmato pochi giorni fa, ma l'annuncio ufficiale arriverà in futuro. Il classe 1995 era un obiettivo della Roma per sostituire l'allora infortunato Spinazzola. Oltre ai giallorossi era finito nel mirino di Milan e Inter.