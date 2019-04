Un trasferimento che continua a far discutere più per l'exploit di Zaniolo alla Roma che per le prestazioni di Radja Nainggolan, approdato quest'estate all'Inter e presentato ad Appiano come colpaccio di mercato.



31 PRESENZE E 5 GOAL Non la migliore stagione del Ninja, complice anche un infortunio e varie ricadute che non gli hanno praticamente mai permesso di avere 90' nelle gambe. Ai microfoni di BeIN Sport, il numero 14 è tornato con la mente a Trigoria, quando era il perno della squadra giallorossa: "A Roma c'è più calore - ha detto - ​i tifosi sono molto più affettuosi, soprattutto nei confronti della loro squadra. A Milano gira tutto più intorno al business, è un po' più competitiva. A Roma poi sono più sciolti, anche se quando andavo a fare una passeggiata la voce girava. Allora cominciava ad arrivare uno, poi un altro... Mi avevano detto che Milano era molto più tranquilla, però se faccio una passeggiata in centro ho lo stesso identico problema".