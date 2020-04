Ha parlato tanto, di, in questi giorni, Radja. Tra una dichiarazione e l'altra, infatti, il, in prestito al, e che al Cagliari non resterà, ha dichiarato, più volte, ​che è ancora sotto contratto coi nerazzurri, per altre due anni, e cheè un allenatore che, nonostante lo abbia scaricato in estate, gli piace, perché genuino e pronto a dire le cose come stanno.. Della serie: "Dove eravamo rimasti?".Già, perché l'Inter a centrocampo cerca un giocatore con quelle caratteristiche, proprie di un assaltatore, alla. E, quindi, alla. Visto che il mercato sarà differente rispetto al passato, più low cost e propenso agli scambi, parola di, il centrocampista belga può diventare un rinforzo a costo zero per i nerazzurri. Ideale per il calcio di Conte, che lo voleva con sé al, ha dimostrato anche in questa stagione di poter fare la differenza. E il tecnico interista questa cosa l'ha notata., a dargli una nuova chance: già ben impressionato in estate dalla voglia di allenarsi di Nainggolan, nonostante fosse fuori dal progetto, le prestazioni in Sardegna lo hanno ulteriormente convinto.E anche Beppeè pronto a fare un passo indietro per riabbracciare Nainggolan.. Non come. Lì, la situazione è diversa: da Conte allo spogliatoio, infatti, il ritorno dell'ex capitano non è visto di buon occhio. Ma questa è tutta un'altra storia...@AngeTaglieri88