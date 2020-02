Manca poco all'inizio di Inter-Napoli, gara valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Insigne e Koulibaly fuori per problemi fisici, con il capitano del Napoli che ha dato forfait all'ultimo in seguito ad una botta rimediata nella rifinitura di oggi.



A sorpresa Gattuso decide di schierare Elmas e non Lozano al posto di Insigne. Questo l'11 iniziale del Napoli:



Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas. All. Gattuso