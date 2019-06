Per un giovane prodotto del vivaio dell'Inter che si accasa al Genoa, ce n'è un altro che a differenza di quanto ipotizzato nei giorni scorsi potrebbe non domiciliarsi in rossoblù.



Se Andrea Pinamonti è ormai virtualmente un nuovo giocatore del Grifone, Lorenzo Gavioli difficilmente percorrerà la sua stessa strada. Il giovane centrocampista nerazzurro, da tempo nelle mire del club rossoblù, sembra infatti destinato a non sbarcare in Liguria. Questo almeno è quanto riferisce FcInterNews.It, aggiungendo però che il ragazzo potrebbe ugualmente salutare la Pinetina dirigendosi verso altri lidi.