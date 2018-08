Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'Inter ha ancora in serbo due colpi di mercato. Il primo è ovviamente il super-colpo a centrocampo, ma l'obiettivo è quello di garantire a Luciano Spalletti un'altra alternativa in fascia. Il nome più caldo è tornato ad essere quello di Matteo Darmian, con cui è in atto una trattativa con il Manchester United.