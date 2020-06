"Nella strategia dell’a.d. Beppe Marotta e del d.s. Piero Ausilio c’è una formula che prevede un prestito con obbligo di riscatto". In questo modo oggi La Gazzetta dello Sport spiega l'operazione Sandro Tonali per l'Inter: "La valutazione di Tonali è di 30 milioni di euro, al massimo con 5 milioni di bonus. Non un euro di più. Grossomodo la filosofia ricalca quella che ha portato Barella in nerazzurro la scorsa estate. Su queste basi è presto per poter parlare di intese, ma sottotraccia si delinea il gradimento del giocatore, convinto soprattutto dalla prospettiva di poter trovare subito uno spazio importante, come accaduto con Barella. Da mesi il suo agente, l’avvocato Beppe Bozzo, sta dialogando con le big d’Europa", si legge.