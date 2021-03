Intervistato da The Athletic, l’ex centrocampista del Chelsea, John Obi Mikel, ha raccontato lo screzio avuto con Antonio Conte nel 2017, quando il tecnico italiano gli fece capire come la sua partenza per le Olimpiadi avrebbe pregiudicato il futuro al Chelsea.



"Era arrivato da cinque minuti e mi disse che avrei dovuto scegliere: «Se ci vai, non farai parte di questa squadra». Ma io andai a parlare con il club e gli comunicai la mia volontà di partecipare alle Olimpiadi. Ero lì da tempo e avevo dato tanto per loro, per questo mi rispettavano. Così andai via e venni punito per questo. Al rientro non facevo più parte della rosa, non fui mai più in lista nei giorni delle partite. La cosa divertente è che, appena prima che iniziasse la finestra di gennaio, Conte venne da me e mi disse: 'Voglio un incontro con te'. Durante l'incontro mi disse: 'Proviamo a fare pace, avrò bisogno di te, risolviamo…’. Io pensai: 'Stai scherzando?! Sei fottutamente serio?!'. Sapeva che me ne sarei andato. Mi alzai e uscii dalla stanza. Non puoi mancare di rispetto a un essere umano in un modo del genere”.