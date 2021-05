Giorni, ore, minuti frenetici in casa Inter. Archiviato il terremoto Antonio Conte, salutato con una ricca buonuscita da 7 milioni di euro, è tempo di voltare pagina. Mentre è partito il casting allenatore, con Marotta che spinge per strappare Max Allegri a Real Madrid e Juve, in agenda è fissato per oggi un altro appuntamento importante.



L'AGENDA - Nella giornata odierna, infatti, andrà in scena il consiglio d'amministrazione. Una riunione fondamentale per mettere a fuoco la situazione dei conti: come riporta il Corriere della Sera, entro il fine settimana sarà presentata la trimestrale e il quadro finanziario, nonostante il prestito da 275 milioni di euro ricevuto da Oaktree, resta molto appesantito. Da capire, poi, quali linee seguire sul mercato: la parola d'ordine resta risparmio. Per farlo, bisognerà alleggerire il monte ingaggi del 15% e chiudere la sessione di trattative con un attivo di 80 milioni di euro. Valutazioni e progetti: l'Inter studia il dopo-Conte, ripartendo da zero...