Nella trasferta di stasera sul campo del Cambuur, l'Ajax ha schierato nella formazione titolare il portiere Onana. In scadenza di contratto a giugno, il nazionale camerunese si è già accordato per trasferirsi a parametro zero all'Inter dalla prossima stagione. Ha preso gol da Issa Kallon, nipote dell'ex attaccante nerazzurro.